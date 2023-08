Vereadores de Tabatinga retornam às atividades

Com o fim do recesso parlamentar do meio do ano, a Câmara Municipal de Tabatinga retornou as atividades, nesta segunda feira, 1 de agosto, com seus 15 vereadores.

“Estamos de volta aos trabalhos na Câmara municipal de Tabatinga. Nesse segundo semestre, vamos continuar fazendo o nosso trabalho de maneira assídua, responsável e em prol da população” falou o vereador e presidente da Câmara, Paulo Bardales.

O segundo semestre iniciou os trabalhos com a solicitação de iluminação adequada para o cemitério indígena de Umariaçu II, localizado na rua São José da mesma localidade, solicitação feita pela vereadora Nagela Araújo Elizardo, em virtude de grande escuridão no período noturno, onde aglomera pessoas mal intencionadas e infratores da lei em um ambiente que deve prevalecer sobretudo respeito e a dignidade de quem já partiu. A Indicação foi votada e aprovada em Plenário, onde será encaminhada ao Executivo Municipal para que seja atendida a solicitação através da Coordenadoria de Iluminação Pública.

Por Portal Tabatinga