Vem aí Tabatinga: Farofa da Bonita 2023!

Se depender da Bonita Produções & Eventos, as festas de 2023 chegaram para causar e abalar a tríplice fronteira. Nada mais, nada menos do que a festa que foi um sucesso a nível nacional (Farofa da Gkay), vem com uma versão que irá revolucionar a forma de fazer evento na cidade, estamos falando da Farofa da Bonita que irá acontecer dia 13 de janeiro na boate Scandalos Dance.

A festa conta com a mesma pegada da original tendo como única diferença, que será aberta ao público (entrada 20,00), porém, a Bonita terá seus convidados Influencers Vip. “A ideia do evento é para quem gosta de fama, mídia, moda e lógico, reunir os amigos para se divertir em um ambiente de pura descontração, com apresentação musical de artistas e Djs” falou Bonitta, a organizadora do evento.

Outra maneira de participar da festa é comprando a camisa Oficial da Farofa da Bonita 2023. Na compra do Abadá (R$ 60,00) você tem acesso livre. A farofa vai até final de janeiro, sempre na sexta-feira, e se caso você quiser participar de todas, a camisa fica no valor de R$ 100,00

Lançando a hastag #sovaiquempode a festa contará com muito entretenimento como o famoso Dark-Room, concurso do Rei e da Rainha da Farofa onde quem beijar mais boca na festa, leva a faixa.

“Estou enviando os convites digitais para aquelas pessoas que eu quero que vá a minha festa. Os felizardos terão que marcar o convite com o meu Instagram @BonittaProducoes2022. Depois é só apresentar o convite digital na entrada no dia do evento, onde seu nome estará na lista ViP! Seja bem vindo para melhor festa que irar abrir o Ano” falou Bonita Produções ao Portal Tabatinga.