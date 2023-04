Veja quem são as sete candidatas ao título de Miss Tabatinga 2023

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo anunciou na tarde desta terça-feira, 25/04, as sete candidatas ao título de Miss Tabatinga 2023.

Confira os nomes das concorrentes:

Brenda Nogueira Batista

Eline Isnayla Ferreira dos Santos

Nathalia Rodrigues da Cruz

Poliana Rodrigues Valderrama

Rafaela Alves Costa

Thainá Tenazor Parente

Yasmim Bezerra da Silva

A grande vencedora será premiada no dia 06 de maio, às 19h, no Centro Cultural de Tabatinga.

De acordo com Mara Benerguy, presidente da comissão organizadora, a vencedora do concurso Miss Tabatinga 2023 irá representar o Brasil na Confraternidade Amazônica, em Leticia, na Colômbia, onde é escolhida a Senhorita Confraternidade, uma disputa entre candidatas do Brasil, Colômbia e Peru.

Fonte e fotos: Secom PMT