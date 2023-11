Tabatinga sedia encontro do Ministério da Justiça sobre segurança na fronteira.

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), teve encontro com o Consórcio de Municípios do Alto Solimões no dia 9 de novembro, para discutir pautas voltadas a aspectos de segurança pública na fronteira.

O prefeito Saul agradeceu a todos os prefeitos e vice-prefeitos que estiveram presentes em Tabatinga para este encontro de grande importância para a região.

Segundo o prefeito, a troca de ideias, a busca por soluções e a unidade demonstrada, reforçam as propostas para que grandes avanços na aérea da segurança se concretizem.

“Seguiremos trabalhando incansavelmente em prol da segurança e do desenvolvimento da nossa região e comunidades” falou o prefeito em uma publicação em suas redes sociais.

