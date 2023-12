Senado aprova projeto que cria bolsa para alunos do ensino médio

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (20), o projeto que cria o programa de bolsa para incentivar os jovens a permanecerem na escola e concluírem o ensino médio na rede pública.

O texto prevê o incentivo para os estudantes cadastrados no CadÚnico, que seja contemplado pelo Bolsa família, ou para jovens de 19 a 24 anos matriculados no programa Educação de Jovens e Adultos – EJA. O esperado é apoiar R$ 2 milhões e meio de jovens.

O estudante receberá R$ 3 mil reais por ano, divididos da seguinte forma: R$ 200 reais durante 10 meses para manutenção no ensino médio; e na aprovação, no final do ano, serão depositados mais R$ 2 mil em uma poupança, que poderão ser sacados apenas após a conclusão de todo ensino médio e a realização do Enem.

Para continuar no programa, os alunos terão que frequentar no mínimo 80% das aulas e concluir cada ano do ensino médio, sem reprovação.

O programa tem custo de cerca de R$ 7 bilhões para cada ano. O texto ainda precisa da sanção do presidente Lula para começar a valer.

Fonte: Radioagência