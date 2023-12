Reveillon é na número 1 da fronteira, Scandalos Dance

Nesse domingo dia 31 de dezembro véspera de ano novo, a número 1 da fronteira, está preparando uma megafesta de Réveillon com atrações imperdíveis vindas direto da capital.

Não fique de fora dessa grande festa e venha comemorar a chegada de 2024 em grande estilo, na Scandalos Dance, com as melhores atrações musicais desse fim de ano.

E para iniciar o ano novo com o astral lá em cima, vem curtir o swing da loirinha, com Tay Rodrigues e bailarinas, e claro vai ter também o melhor do sertanejo, na voz da rainha do sertanejo da atualidade, kellen Cavalcante e banda, e para abrilhantar ainda mais a festa, direto da radio Mix FM de Manaus, teremos o apresentador do momento, Rick Santos.

Está imperdível o Reveillon da sua Scandalos Dance.

Corra e garanta o seu ingresso antecipado:

Pista antecipado somente R$ 40,00

VIP individual antecipado R$ 80,00

Camarote VIP 800,00 (10 pessoas)

Barril front Stage R$ 400, 00 (04 pessoas)

Réveillon é na número 1, Scandalos Dance, a gente se encontra lá!