Rede globo é condenada a pagar indenização a cidadão tabatinguense por uso indevido de sua imagem

O advogado Willian Bergman Aranha Nunes, natural de Tabatinga, no Amazonas, venceu na Justiça um processo contra a Rede Globo por uso indevido de imagem. A emissora havia usado a foto de seu cliente, identificado como José Carlos da Silva, como se ele fosse um dos envolvidos no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do repórter Dom Phillips.

A Globo já havia sido obrigada a se retratar por meio de uma liminar, em que o âncora William Bonner pediu desculpas pelo erro em horário nobre da rede nacional. Agora, através da sentença, a emissora terá que indenizar José Carlos da Silva em R$ 100 mil.

Na sentença, o juiz Hercílio Tenório de Barros Filho, titular da 2ª Vara Cível de Tabatinga, enfatizou o dano e os transtornos que foram sofridos pelo rapaz:

“É incontroverso nos autos que a Requerida veiculou a imagem do Requerente em jornais televisivos, sem que houvesse sua prévia autorização, o vinculando a crimes bárbaros e de repercussão internacional, sem qualquer cuidado, lhe gerando inúmeros transtornos e atingindo sua honra objetiva”.

O advogado Willian Bergman Aranha Nunes diz se sentir realizado pela conquista:

A intenção deles nunca foi ganhar dinheiro, mas sempre honrar a imagem e o nome de um pai de família honesto e trabalhador. Hoje eles se sentem mais tranquilos, nenhum dinheiro nunca irá reparar o dano sofrido, mas o sentimento deles é de que a justiça foi feita”.

Fonte: Fronteira TV