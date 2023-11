professora da comunidade são Miguel realiza seção de fotos com seus alunos e imagens viralizam!

Final do ano chegando e com ele as formaturas de todos os graus são realizadas nas escolas tradicionais, mas a professora Auriane da comunidade São Miguel realizou algo inusitado e muito especial para os seus alunos, em comemoração a graduação do pré-escolar. Ela realizou uma seção de fotos as margens do rio, nas praias que aparecem nesse período de estiagem em nossa região.

As fotos ficaram lindas e estão viralizando nas redes sociais.

Nós do portal Tabatinga queremos parabenizar essa professora extraordinária e exemplar, que teve a brilhante ideia de valorizar a etapa escolar de seus alunos, de forma simples, mas tão inovadora e original, mostrando as suas origens por meio desse cenário único e especial, realidade de muitos ribeirinhos que têm a canoa como único meio de transporte para chegarem até a escola mais próxima.

Imagens que emocionam e enchem o nosso coração de alegria!

Que tenhamos mais pessoas assim, profissionais com extrema sensibilidade e criatividade capazes de transformar uma dificuldade em algo tão espetacular, parabéns a todos os príncipes e princesas que se graduaram nesse cenário maravilhoso.