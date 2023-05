Prefeitura lança campanha Maio Amarelo 2023: “No Trânsito, Escolha a Vida”

O mês de maio chegou e com ele às ações de redução de sinistros de trânsito propostas pelo movimento Maio Amarelo que ganhou destaque em todo o mundo. O movimento chegou a sua 10ª edição e é promovido paralelamente as campanhas educativas que em 2023 tem o tema “no trânsito, escolha vida“.

Na manhã desta quinta-feira, 04/05/23, aconteceu no auditório do Botinho, o lançamento da Campanha Mundial Maio Amarelo, com foco na preservação da vida no trânsito.

Estiveram presentes no evento o vice prefeito de Tabatinga Plínio Cruz, o secretário municipal de Segurança Ten Cel Herlon Gomes, o Coordenador do IMTT Daniel Nascimento, o secretário municipal de Relações Institucionais Valdinei dos Santos, o diretor da UEA Jorge Barbosa, o Ten Cel do 8º BPM Marcelo Cavalcante e o Ten Cel do 8° BIS Afonso.

Também estiveram no evento, representantes da promotoria, instituições educacionais, de saúde, SAMU, HGuT, moto taxistas e sociedade civil em geral.

O objetivo do movimento Maio Amarelo é de promover uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, colocando em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda sociedade envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para efetivamente realizar ações e propagar o conhecimento, abordando toda amplitude que a questão do trânsito exige.

POR QUE MAIO?

Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realizar.

POR QUE AMARELO?

O amarelo simboliza a atenção e também sinalização e advertência no trânsito.

O movimento Maio Amarelo é realizado pela Prefeitura Municipal de Tabatinga, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga -IMTT e instituições parceiras.