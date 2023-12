Prefeito Saul Bemerguy realiza coletiva de imprensa e destaca pontos importantes de sua administração

Nesta sexta dia 22 de dezembro, o prefeito Saul Bermeguy realizou uma coletiva de imprensa, na ocasião, ele explicou como funciona a divisão das verbas destinadas a educação, saúde entre outros e também esclareceu e desatacou, vários pontos da sua administração até agora.

Acompanhem os principais destaques da coletiva:

1. Concurso Público. Saul disse que a Câmara Municipal tem dificultado a realização do esperado concurso público ao não cumprir a obrigação de atualizar as leis solicitadas;

2. Economia. Pagamento do funcionalismo e de fornecedor. Saul disse que injetou na economia de Tabatinga perto de 40 milhões só em dezembro com salário, 13° e pagamento de empresário fornecedor;

Destacou que nunca atrasou o pagamento de funcionários e fornecedores e que em seu governo gera perto de 5 mil empregos diretos;

3. Lei do orçamento Municipal. Prefeito falou da demora em aprovação pela Câmara Municipal e alertou que vereadores estão extrapolando sua função ao querer administrar o município, função exclusiva do Prefeito;

4. Concreto de ruas: O Prefeito afirmou que o concreto das ruas vai continuar, inclusive de ruas do Vila Verde e Vila Paraíso e demais bairros;

5. Asfalto da Avenida da Amizade: Saul afirma que irá finalizar a obra com recursos próprios, o asfalto que ainda falta para finalizar a obra, após vários imprevistos com a vinda do material e consequentemente a paralização do asfalto na Avenida da Amizade.

6. Inauguração de obras: Saul disse que vai inaugurar 16 obras no interior e outras na sede do município em 2024; inclusive o Portal da fronteira previsto para junho de 2024.

7. Construção de quadras poliesportivas no interior: Saul disse que vai construir quadras de esporte em Bananal, Belém do Solimões, Sapotal e Umariaçú;

8. Ginásio poliesportivo: Saul afirmou que a obra do novo Ginásio de Tabatinga inicia em 2024 e que ele irá inaugurar;

9. Novo Prédio administrativo da Prefeitura: Saul disse que vai inaugurar até junho;

10. Saul afirma que tem orgulho de dizer que nenhum aluno estuda em casa de Cacique ou casa de farinha, pois construiu ou reformou 100% das escolas em área urbana e rural.

O prefeito finalizou deixando uma mensagem de natal a toda população de Tabatinga e convida todos para a grande festa de ano novo no centro cultural que está sendo preparada com muito carinho.