Prefeito Saul anuncia Plínio Cruz como seu sucessor para as eleições de 2024

Em reunião realizada na sua residência na noite desta segunda-feira (11), o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, anunciou o vice-prefeito Plínio Cruz, como seu pré-candidato a prefeito do município para as eleições do próximo ano.

O encontro que contou com a presença de muitos simpatizantes e apoiadores, foi também anunciando o pré candidato a vice-prefeito, Marlem Riglison.

Marcaram presença secretários da atual gestão, vereadores, e muitos apoiadores do grupo.

Em seu discurso, o prefeito Saul falou da sua trajetória política e de como seu desempenho positivo à frente da prefeitura o levou a reeleição (2021 à 2024). Expressou sua felicidade em saber, que tantas pessoas se identificam com o atual governo e que acreditam no projeto de continuidade, do trabalho que vem sendo realizado nesses últimos 7 anos. “Temos que continuar avançando e para isso, eu escolhi o meu vice-prefeito Plínio Cruz, para ser meu sucessor na disputa pelo cargo de prefeito nas próximas eleições” falou o prefeito para uma multidão de apoiadores.

Em sua fala, Plínio Cruz agradeceu a confiança que o prefeito Saul e todo grupo depositaram no seu nome e disse que mais do que nunca, está preparado para assumir a liderança do município.