Neste sábado será a escolha da nova Miss Tabatinga 2023

A grande final e a coroação estão marcadas para este sábado, 06/05, às 19h, no Centro Cultural de Tabatinga e conta com a participação de 07 meninas previamente selecionadas, com idade entre 17 a 22 anos e uma delas será escolhida como representante do município com seus atributos de beleza, simpatia, postura entre outros requisitos.

A vencedora do concurso recebe o título de Miss Tabatinga 2023, certificado, coroa, faixa e flores, além do valor em espécie de R$ 2.000,00 devendo atuar na divulgação dos eventos da Secretaria de Cultura (onde receberá ajuda de custo de um salário mínimo durante seu reinado de um ano).

Também de acordo com a comissão organizadora, a vencedora do concurso Miss Tabatinga 2023 irá representar o Brasil na Confraternidade Amazônica, em Letícia, na Colômbia, onde é escolhida a Senhorita Confraternidade, uma disputa entre as candidatas do Brasil, Colômbia e Peru.

Organização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Realização: Prefeitura de Tabatinga.