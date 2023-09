Léo Magalhães fará show em Tabatinga neste domingo (17)

Neste fim de semana, acontece a 2ª edição do Festival de Verão de Tabatinga. O evento acontece domingo, 17/09, no Centro Cultural (Onçódromo) com o grande show do cantor Léo Magalhães. Esta será a terceira vez que o cantor vem a Tabatinga, sendo as duas primeiras como atração principal do II e VI FESTISOL.

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível.

Realização: Profissionais da Educação de Tabatinga

Apoio: Amigos do Salsicha, Deputado Abdala, Deputado Saulo Viana, Casa Barroso, Drogaria Farma Vida, Polícia Militar, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Tabatinga.

VENDA DE MESAS:

+55 97 8406-4156 – Prof. Andy Carl

+55 97 9153-0497 – Prof. Elânia

+55 97 9183-1252 – Prof. Izabel Sales

+55 97 8406-1814 – Prof. Jeferson

+55 97 9145-0898 – Prof. Paulinho

+55 97 9139-3477 – Prof. Rosangila

+55 97 9152-8515 – Prof. Rosilene

+55 97 9151-1750 – Prof. Côla.