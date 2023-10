Jardel Costa, ex Pajé da Onça Pintada retorna ao FESTISOL

O Portal Tabatinga esteve visitando o barracão da Onça Preta e conversamos com um grande artista que brilhou durante muitos anos como Pajé da Onça Pintada e que agora faz parte da agremiação Onça preta.

Jardel afirma que atualmente se sente feliz em fazer parte da associação Onça Preta que o acolheu com muito carinho, onde ele está tendo a oportunidade de realizar o seu trabalho. Ele destaca que a agremiação vem com muitas surpresas e inovações.

Costa é o responsável pela tribo coreografada e pelas costeiras das tribos e destacas que a Onça Preta que fazer um trabalho diferente, algumas indumentárias serão feitas com materiais recicláveis e que o tema RESISTIR PARA EXISTIR, chamará a atenção do cuidado que devemos ter com o meio ambiente.

Ele afirma que os andamentos dos trabalhos estão a todo vapor e dentro do cronograma.

E a grande novidade é que o Jardel não estará somente como artesão na confecção de adereços, ele será o feiticeiro da agremiação, personagem que irá contracenar com o Pajé da Onça Preta conhecido como Val.

Ele finaliza convidando todos a prestigiarem esse grande evento e promete fazer um verdadeiro espetáculo para o Onçódromo.

Essa apresentação promete hein gente!!!