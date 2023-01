Janeiro Branco: campanha ‘A Vida pede Equilíbrio’ alerta para cuidados com a saúde mental

A campanha Janeiro Branco, em 2023, tem como tema “A Vida pede Equilíbrio”. O mês promove a reflexão e a renovação de ações e pensamentos para o ano que se inicia. O objetivo é alertar para os cuidados com a saúde mental da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, incluindo os transtornos mentais mais comuns, como depressão, ansiedade e pânico.



A saúde mental é uma área negligenciada e um tema que é tratado como tabu. Historicamente, pessoas com problemas de saúde mental são alvo de preconceito, discriminação, violência e exclusão social, processos que muitas vezes são tão nocivos e produzem tanto sofrimento quanto a própria condição de saúde mental.

Veja algumas dicas que podem te ajudar a cuidar da tua saúde mental:

Cuide da saúde física.

Tenha boas relações.

Valorize os momentos de lazer.

Diminua o tempo online.

Estabeleça objetivos.

Priorize seu sono.

Tenha ajuda profissional.

By Luciana Resmim

Clinimagem disponibiliza consulta com Psicóloga Agendamento:

97 3412-2806

97 99171-4642

Tabatinga-Amazonas

Siga @clinimagem.tabatinga