IX FESTISOL atrai turistas e movimenta a economia local

Há 01 dia do início do FESTISOL, a cidade de Tabatinga vive um grande movimento gerador no crescimento da economia local.

A rede hoteleira do município está totalmente ocupada, com a chegada de turistas colombianos, peruanos, também da capital Manaus e cidades do Alto Solimões. A equipe do governador do estado Wilson Lima que se encontra em Tabatinga, teve que se deslocar para Letícia em busca de hotéis para se hospedarem, devido à falta de vagas nos hotéis de Tabatinga.

Os profissionais de beleza também já se encontram com suas agendas lotadas para os dias de festa.

A rede gastronômica, recebe todos os dias um grande número de clientes em seus estabelecimentos.

E os motos taxistas já sentem no bolso, que já iniciou um volume maior de corridas e que a tendência é aumentar ainda mais durantes os dias em que o evento estará sendo realizado.



A proprietária da loja Maldivas Story contou ao Portal Tabatinga que a maioria das suas peças foram vendidas neste mês de outubro, principalmente nas cores azul, preta, vermelha e que esgotou a sua coleção de vestidos e conjuntos na estampa de oncinha.

O FESTISOL 2023, promete gerar muito mais na economia local nos dias de festas, a população só tem a ganhar, no bolso, no lazer, no entretenimento e valorização cultural.

Está chegando a hora da grande festa começar! De 27 à 30 de outubro no Centro Cultural de Tabatinga-Am.