HGuT e 8º BIS realizam Ação Cívico Social em Atalaia do Norte

No dia 30 de março, o Hospital de Guarnição de Tabatinga e o Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva realizaram uma Ação Cívico-Social (ACISO) no município de Atalaia do Norte/AM, região do Vale do rio Javari.

A atividade, que ocorreu no contexto da Operação Agatha, ofereceu atendimento odontológico, atendimento médico, nas especialidades de Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Mastologia, Ortopedia, Gastroenterologia, Dermatologia, além de procedimentos e exames, como vacinação, coleta de preventivo de câncer de colo de útero, exames laboratoriais, testes rápidos e oficina de higiene bucal. A atividade beneficiou mais de 700 pessoas.

Estiveram presentes, verificando a ação, o Gen Ex Theophilo, Comandante de Operações Terrestres, Gen Ex Furlan, Comandante Miliar da Amazônia, Gen Omar, Chefe do Emprego da FT/COTER, Gen Plácido, chefe do CCOP/CMA e Gen Moussallem, Comandante da 16a Brigada de Infantaria de Selva.

Fonte: HGutT (Instagram)