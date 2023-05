Geruza Lopes é a nova Miss Plus Size 2023

Neste sábado 27 de maio, aconteceu a 2ª edição do Miss Plus Size Tabatinga 2023.

O desfile foi realizado na boate Scandalos Dance, onde 04 belas mulheres desfilaram concorrendo ao título de Miss Plus Size 2023. O evento veio carregado de representatividade e quebra de paradigmas, mostrando para todos que a beleza vem em todas as formas, especialmente no extra grande.

A atual Miss Plus Size Tabatinga, Kayla Franco, passou o seu reinado para a nova Miss 2023, Geruza Lopes.

Com uma premiação de 2 mil reais para a vencedora e diversos prêmios, o concurso foi um sucesso!

Em sua rede social, Geruza agradeceu a todos que apoiaram este desafio: “Agora oficialmente Miss Plus Size 2023. Quero agradecer pelo apoio de todos, amigos, familiares e patrocinadores. Estou me sentindo muito lisonjeada com tudo, foi muito gratificante representar nós, mulheres Plus Size numa passarela em um dos eventos mais importantes da nossa tríplice fronteira, onde estamos quebrando tabus e padrões de beleza. Foi lindo e sou grata demais à tudo, o sentimento agora é de gratidão” falou a nova Miss.

Parabéns a Scandalos Dance e a Bonita Produções por este lindo evento! Já ansiosos pela 3ª edição ano que vem!



