Foi dada a largada a Campanha Trânsito Seguro

Há uma semana do FESTISOL, o Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga, iniciou nesta sexta feira dia 20 de outubro, a Campanha Trânsito Seguro, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do município, com as equipes da guarda municipal e do 8 Batalhão da policia militar.

A campanha inicialmente é a nível de orientação e conscientização quanto ao uso do capacete e o consumo de bebida alcoólica combinado a condução de veículo.

Daniel Nascimento Coordenadordo Instituto, nos fala que Ação tem como objetivo a prevenção de sinistros e a seguranca da polulação no trânsito. Ele destaca que haverá também fiscalizações em vários pontos da cidade e que é importante o condutor estar fazendo o uso do capacete e portar o documento de identificação pessoal e o documento da moto ou carro, para evitar que o veículo seja aprendido.

Nascimento explica que estão sendo realizados, mais de 40 pontos de sinalizações horizontais nas vias que dão acesso ao Centro Cultural para proporcionar mais segurança no trânsito, principalmente nesses dias de festa quando o fluxo de pessoas é muito grande.

Ele finaliza agradecendo a população que reconhece que esse trabalho é visando a segurança de todos e que os dados positivos dessas açoes afirma que o trabalho tem gerado frutos positivos no municipio.

NO TRÂNSITO, EU ESCOLHO A VIDA, E VOCÊ?