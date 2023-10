Famílias do aterro sanitário de Tabatinga ganham almoço especial

No ultimo fim de semana o grupo beneficente jovens guerreiras do Forte de São Francisco, juntamente o apoio do 8° BIS, realizaram uma ação de amor e solidariedade as famílias que vivem e trabalham no aterro sanitario de Tabatinga.

O Portal Tabatinga conversou com Leila Maria de Oliveira Gomes, presidente do grupo beneficente Forte do São Francisco Xavier, para falar sobre como foi realizada essa linda ação em prol das famílias do aterro sanitário.

Leila explica, que as Jovens Guerreiras do grupo beneficente com o apoio do 8° Batalhão CFSOL, foram até o aterro sanitário levar um almoço em comemoração ao mês das crianças.

Ela destaca que o evento solidario distribuiu entre 150 a 200 refeições, para as familias que ali se encontravam, além de brinquedos para as crianças.

A frente do grupo beneficente há quase 2 anos, Leila conta emocionada que ano passado foram realizadas muitas ações em prol das famílias que mais precisam em nosso município, mas que as ações desse ano, já superaram as do ano anterior, e que esse resultado, é motivo de muita alegria para ela e todas as jovens guerreiras que fazem parte desse grupo maravilhoso.

Para finalizar ela conta que esse dia no aterro sanitário junto as famílias e crianças foi um momento muito especial, que foi maravilhoso e gratificante compartilhar com todos e que o sentimento é de gratidão a Deus pela oportunidade de levar amor, carinho e solidariedade aquelas pessoas que tanto precisam desses momentos de felicidade.

Parabenizamos e agradecemos a todas as jovens guerreiras do grupo beneficente, por toda dedicação, empenho e carinho com o nosso município, por toda ajuda, apoio e solidariedade aos moradores que mais precisam de atenção.

Por: Portal Tabatinga

Fotos: Cabo Amon-ha @cmdofronsolimoes8bis