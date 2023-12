Faltam poucos dias para a inauguração do Parque Vila Noel

A Prefeitura de Tabatinga, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está trabalhando a todo vapor na construção e decoração do Parque Vila Noel, o parque em breve será entregue com uma linda decoração natalina, como parte do projeto “Tabatinga Limpa, Natal Feliz” que tem como finalidade proporcionar um espaço de lazer e diversão para as famílias tabatinguenses no Natal.

A inauguração do Parque Vila Noel, será realizada no próximo sábado (08/12), no Centro de Informação Turísticas, localizado na Avenida da Amizade, local onde o cenário natalino é instalado. O Prefeito da cidade, Saul Bemerguy, juntamente com a secretária de Turismo e Cultura Mara Bermeguy, convidam toda a população para prestigiarem a grande inauguração!

O espaço que já se tornou lugar tradicional de visitação de turistas e população local, conta com a imponente arvore de natal, símbolos natalinos sempre com muitas luzes que transformam o cenário natalino repleto de encanto e magia, sem dúvida, um dos principais pontos onde as famílias se reúnem para registrar o momento.

O Parque estará aberto ao público, durante todos os dias até finalizar as festividades, no Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.