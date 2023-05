Etnias indígenas do Alto Solimões reivindicam nomeação para Coordenação da Funai Tabatinga

Lideranças indígenas do Alto Solimões estão ocupando nesta segunda-feira, 08/05, a sede da Coordenadoria Regional da Funai em Tabatinga, onde reivindicam a nomeação do novo coordenador.

Todas as etnias indígenas da região solicitam a nomeação de Francisco Guedes para a coordenação.

Segundo Raimundo Maricaua, uma Assembléia foi realizada em dezembro do ano passado, onde indicaram o nome de Davi Félix para a coordenadoria. O Ministério dos Povos Originários em Brasília, não atendeu a solicitação das lideranças indígenas, agora eles solicitam a nomeação de Francisco.

“Se não bastasse todas as dificuldades que passamos nos últimos anos na proteção e garantia dos nossos direitos, agora o Ministério dos Povos Originários nos deixa sem coordenador, prejudicando ainda mais em pautas como segurança as nossas aldeias, saúde, preservação ambiental e projetos que estão parados.” Disse o cacique Kokama, Raimundo.

A coordenação em Tabatinga está situada no estado do Amazonas e próxima da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, a região abriga a maior população indígena do Brasil, os Ticuna, e diversas outras etnias.

Na região do Alto Solimões, a maior parte dos habitantes não fala português. Os mais de 85.000 indígenas vivem numa área com 44 terras já demarcadas e mais de 80 processos ainda em reivindicação.

Por: CM Comunicação/ Portal Tabatinga

Fotos: Lucas Gomes