Escolas estaduais de Tabatinga realizam projeto de ação: Por uma Cultura de Paz!

No dia 20 de abril de 2023, aconteceu nas escolas Estaduais de TABATINGA o projeto de ação: Por uma Cultura de Paz. Equipe Gestora de cada escola juntamente com a Coordenadoria regional de educação, organizaram toda a metodologia deste projetos.



Inicialmente os alunos e servidores foram recebidos com uma playlist sobre a paz, após esse momento de acolhida, nas salas de aula foi abordado sobre o “Estatuto da Paz”, na qual cada aluno contribuiu para a construção dele de tal forma que os próprios alunos sugeriram quais seriam as normas e regras de boa convivência, respeito, cooperação e solidariedade no ambiente escolar. Além disso elaboraram alguns cartazes com frases motivadoras, teve o momento de oração e também algumas brincadeiras.



O objetivo dessas atividades foi de propiciar aos estudantes, docentes, não docentes, equipe gestora e comunidade escolar o engajamento com outros agentes sociais por meio da “Paz”, refletindo sobre competência, responsabilidade e cidadania, enquanto ferramenta de culminância na construção de uma cultura de paz nas escolas.