Em coletiva de imprensa, vereadores anunciam 4ª edição do Bingão do dia das Mães

Na manhã desta terça-feira (25), em coletiva com profissionais da imprensa, os vereadores Paulo Bardales, Marcela Tenório, Gildásio Araújo, Prof° Claudinei e Magalhães, anunciaram a 4ª edição do Bingão do dia das Mães.



Durante a coletiva, o vereador Paulo Bardales, disse “o bingo foi realizado pela primeira vez em 2019, durante a realização percebemos a carência de eventos dessa natureza para homenagear as Mães da nossa cidade, além de ser um evento que movimenta o comércio local, gerando renda de forma indireta. Observamos o sucesso e a importância do evento e decidimos dar continuidade, este ano será a 4ª edição, o objetivo é proporcionar as Mães da nossa cidade, um dia especial direcionado a elas.”

Ainda na coletiva o vereador Alderley Magalhães disse que se sente muito feliz em fazer parte e colaborar para realização desse evento e poder proporcionar esse dia especial para as Mães, principalmente para as Mães mais carentes, pois o bingo e grátis e todas podem brincar, e já considera que estar evento será um sucesso novamente este ano.

O vereador Gildásio Araújo, que também faz parte da realização disse “Esse evento é o mínimo que podemos fazer para parabenizar e homenagear essas Mães, aliás é por causa delas que estamos aqui. Não é um dia qualquer, é um dia muito especial, e essa é a forma que os colegas vereadores encontraram para poder honrar essas Mães, ter um momento especial com elas.”

Durante a coletiva a vereadora Marcela Tenório disse “Agradeço a presença dos profissionais de diversos meios de comunicação, esse evento aqui é uma demonstração de respeito e de amor com todas essas mulheres que são Mães, o objetivo é que esse evento atinja a totalidade dessas Mães da nossa cidade, eu fico muito feliz em fazer parte desse evento, de mãos dadas com os demais colegas, reunidos para proporcionar esse momento com as Mães de Tabatinga.”



Também estava presente na coletiva o vereador Profº Claudinei. “Sou o único vereador Ticuna que aceitou participar deste evento, será um prazer levar este evento para as comunidades do Umariaçú I e II, fui eleito pelo povo, para trabalhar pro povo” falou o vereador.

O bingão será realizado pelos vereadores; Paulo Bardales, Marcela Tenório, Gildásio Araújo, Profº Claudinei, Arderley Magalhães e Valcir (Cariri), que não participou da coletiva devido a uma viagem a capital.

Serão distribuídos mais de 30.000 bingos com 6 premiações principais e mais de 300 prêmios surpresa, o bingo será gratuito, a data para a distribuição ainda será divulgada.



O bingo acontecerá sábado, dia 13 de maio, à partir das 17h em frente à Câmara Municipal de Tabatinga.

Fonte: Ascom CMT