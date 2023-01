Eleita e empossada a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o biênio 2023/2024

Após decisão judicial que corrigiu a eleição ocorrida em 01 de janeiro de 2023 para a escolha da nova Mesa Diretora do biênio 2023-2024, aconteceu às 18h desta sexta-feira, 06 de janeiro de 2023, no Plenário da Câmara Municipal de Tabatinga, a solenidade de posse dos eleitos.

A solenidade de posse contou com a presença do Prefeito Municipal de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy, o qual disse em sua fala a necessidade de harmonia entre os poderes. O Prefeito esteve acompanhado de seu vice Plínio Cruz, Secretários e a população em geral prestigiando os novos dirigentes do Parlamento Municipal.

A nova Mesa Diretora ficou assim definida: Vereador Marlem novo Presidente da Câmara Municipal.

▪︎ Vice-Presidente: Vereador Luisao

▪︎ 2°Vice-Presidente: Vereador Lucivaldo Testa

▪︎ 1°Secretário: Vereador Denei

▪︎ 2°Vice-Secretário: Vereador Mendário Gaspar