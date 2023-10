Domingo, 29/10, Letícia irá eleger novo prefeito e governador

No dia 29 de outubro colombianos irão as urnas para escolherem os próximos governadores prefeitos, deputados estaduais e vereadores. Hoje, há 05 dias das eleições, já está proibido realizar qualquer tipo de campanha política dos candidatos.

‘Cierre de frontera’:

Lembramos a todos os nossos leitores que no próximo fim de semana, no dia 28 de outubro a partir das 18h a fronteira fluvial e terrestre estará fechada para veículos e voltará a ser aberta no dia 29 a partir das 16h.

Em relação a Lei Seca do país vizinho, fica proibida a venda e consumo de bebidas alcólicas a partir das 18h do dia 28 de outubro até as 6h da manhã do dia 30, segunda feira.

Boa sorte a todos os candidatos e que Letícia consiga eleger seu melhor representante que tenha compromisso em desenvolver a cidade em todos os segmentos.