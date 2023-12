Crianças recebem presentes da Campanha Faça Uma Criança Feliz

Nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, a equipe do Instituto Municipal de Trânsito, fez a entrega dos presentes para as crianças que deixaram suas cartinhas na secretaria de Turismo e Cultura, referente a Campanha, Faça uma Criança Feliz.

A equipe contou com apoio da secretaria de saúde que os auxiliou com o transporte até a residência de cada criança para a entrega do presente.

Parabéns a equipe do Instituto Municipal de Transito coordenada por Daniel Nascimento, pelos serviços prestados a população tabatinguense, mas principalmente, pelo nobre gesto de carinho e solidariedade ao próximo.

O Portal Tabatinga deseja a todos, um Feliz e abençoado natal !