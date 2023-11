Conheça o prefeito eleito de Letícia-Co

O prefeito de Letícia, Jorge Luiz Mendonza Muñoz, recebeu o prefeito eleito para iniciar o mandato a partir de janeiro de 2024, o sr. Elquin Jadrian Uni Heredia, para o início do ato de protocolo entre as duas administrações.



Nessa primeira reunião, foi dada as boas-vindas a nova equipe administrativa do prefeito eleito, que recebeu todas as informações administrativas e públicas da prefeitura de Letícia.



“Nossa equipe está a disposição e pronta para tirar todas as dúvidas e apresentar todas as informações solicitadas. Nós somos transitorios, o municipio e seus processos continuam”, disse o atual prefeito, Jorge Luiz Mendonza.