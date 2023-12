Conheça o aluno do IFAM campus Tabatinga, aprovado para o curso de medicina da UEA

UEA divulga resultados do Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS. A Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi tomada por muita alegria na manhã desta quinta-feira (7/12), durante a divulgação dos nomes dos aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

Muitos candidatos aproveitaram para extravasar os meses de espera pelo resultado. Sozinhos ou acompanhados de familiares, muitos comemoraram, aos gritos, o sonho realizado de ingressar na UEA.

O curso de medicina é o mais concorrido da Universidade Estadual do Amazonas(UEA) e entre os aprovados está o estudante Rafael de Carvalho Marones, do curso técnico integrado em administração do IFAM campus Tabatinga, motivo de muita alegria e orgulho para todos da Instituição, familiares e amigos.

Por isso, o Portal Tabatinga realizou uma entrevista para sabermos um pouco mais, de como se deu todo o processo de preparação e estudo para o vestibular 2023 e a tão sonhada aprovação.

Acompanhe agora a entrevista:

1. Como foi a sua preparação de estudo para uma área tão concorrida como medicina?

É um processo que exige muito esforço e autodisciplina, além da ação conjunta da família em forma de apoio emocional, motivacional e monitoramento. Sempre houve a certeza de que uma base de conhecimentos sólida e convicta, sem insegurança quanto aos conteúdos do ensino médio, seria necessária para um bom resultado nos processos seletivos de qualquer espécie de graduação, principalmente em Medicina. Foi necessário um ritmo relativamente intenso de estudo, o interesse em compreender mais a fundo os conceitos por trás de tudo aquilo que se estuda no ensino médio, a prática de indagações dentro e fora de sala de aula e a prática de elaboração de respostas e de redações, além do apoio de um curso preparatório para vestibular e ENEM, realizado em forma de Ensino à Distância. Estudar durante os 3 turnos do dia, principalmente na construção dos conteúdos base para todo o Ensino Médio, foi fundamental para a resolução de grande parte das questões, além de uma capacidade interpretativa e de raciocínio lógico.

2. Qual foi seu principal desafio durante a prova?

Acredito que o principal desafio experimentado durante os certames foi combater o desejo de não resolver algumas questões, por não ter completo domínio de determinados conteúdos. Porém, em situações como essa, é importante ter em mente que é possível resolver certas questões por eliminação e também por raciocínio lógico, juntamente com uma mínima compreensão do conteúdo abordado. Considerando que sua aprovação e classificação pode depender da diferença de um acerto na lista de classificados, é sempre uma boa ideia manter-se firme nas resoluções.

Outro fator que merece atenção é o tempo investido na elaboração da redação, pois, caso o candidato demore mais que 50 – 110 minutos, terá muita dificuldade em finalizar todas as questões, o que representa um ponto a ser melhorado antes de sua participação em outros certames.

3. Qual disciplina você acredita que se destacou mais e que te ajudou na sua aprovação?

É fundamental obter-se bons resultados nas ciências da natureza e na redação para lograr êxito no certame e ser aprovado. Porém, mesmo tendo obtido bons resultados nestas áreas, meu maior destaque foi nas áreas de linguagens e ciências humanas, devido a uma facilidade que possuo em aplicar a reflexão e o raciocínio lógico em contextos diversos.

4. Qual foi a sua colocação?

Fiquei classificado, por meio do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), em 13º lugar.

5, Estudar no IFAM campus Tabatinga te ajudou a conquistar a tão sonhada aprovação?

Certamente! O IFAM – Campus Tabatinga foi fundamental para que eu lograsse êxito no certame, considerando que este possui uma equipe de docentes de excelência, com alto nível de qualificação profissional e que buscam gerar no aluno o interesse pelo conhecimento e pela construção de um profissional e cidadão que contribua de maneira ativa na sociedade. Além disso, a instituição possui uma instalação bem equipada e diversos métodos de apoio ao estudante, gerando um diferencial competitivo na região.

Ser capaz de sanar dúvidas com educadores capacitados e verdadeiramente aptos a respondê-las foi, sem sombra de dúvida, indispensável para minha aprovação.

6. descreva como foi o momento em que você e sua família viram seu nome na lista dos aprovados.

Confesso que quase não acreditei quando vi (embora isso soe como uma espécie de descrença, rsrsrs)… estávamos realizando um café da manhã de despedida com a turma, quando acessei a área do candidato e vi os resultados. Compartilhei a notícia e houve uma comoção de todos os colegas e professores que estavam presentes. Me ausentei do evento para dar a notícia aos meus pais, que, ao ouvirem a expressão “aprovado em medicina”, vibraram e se emocionaram profundamente. Passamos o resto do dia degustando essa verdadeira alegria!

7. Seu pai é um grande profissional da medicina, referência em nossa região, você já sabe qual área da medicina quer seguir?

Essa é a pergunta que mais tenho ouvido nos últimos 4 anos, rsrs. Em razão de possuir pouco contato com a área da medicina, ainda não fui capaz de me identificar com as suas diversas áreas de atuação. Porém, aprecio o estudo das áreas comportamentais do ser humano e do funcionamento de seu cérebro, o que pode me direcionar para a Psiquiatria ou Neurologia. Isso, contudo, é algo muito incerto e pode se modificar nos próximos anos.

8.Para finalizarmos, que mensagem você deixaria para todos os jovens da nossa região, que também sonham em ser um médico?

Comecem a estudar cedo! Se possível, estudem em aulas particulares, em casa e jamais saiam de sala sem a completa certeza de que saberiam resolver qualquer questão sobre o conteúdo estudado. Não se contentem apenas com o básico. Busquem sempre refletir sobre seus conhecimentos dentro das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e contextualizá-las com a realidade e com curiosidades que vocês venham a ter. Façam bastante uso da razão e da reflexão, mesmo que em assuntos cotidianos, é sempre busquem compreender o que está por trás desses conceitos principais que são estudados.

Por fim, pratiquem e testem seus conhecimentos com exercícios e elaborem várias redações, buscando alguém que possa corrigi-las e orientá-los no processo de identificação e desenvolvimento de suas debilidades estudantis.

No mais, foco e disciplina! Semeie o esforço e colha os resultados!

Os aprovados devem ficar atentos para o Edital de Convocação para Matrícula Institucional referente ao Vestibular e SIS 2023, acesso 2024, 1ª etapa, 1ª chamada, que acontecerá no período de 2 a 4 de janeiro de 2024. As aulas iniciarão dia 8 de abril, na capital e interior do Amazonas.

Nós do portal Tabatinga, queremos parabenizar você Rafael por essa grande e espetacular conquista, te desejamos sucesso e que sua vitória sirva como motivação e incentivo para todos os jovens da nossa região que sonham ingressar na carreira de medicina