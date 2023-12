Conheça a jovem escritora ataleense

Isabele da Silva Nobre é natural do município de Atalaia do Norte, onde irá lançar nesse fim de semana o livro intitulado Pele Escura. Estudante do IFAM Campus Tabatinga, Isabele Nobre decide falar sobre um tema que a sensibiliza, inspirada pelos relatos de seus amigos, ainda que não seja negra, ela se coloca no lugar dos que sofrem por causa da cor da pele e aos 18 anos quer trazer o assunto à tona.

O Portal Tabatinga conversou com essa linda e talentosa jovem escritora para conhecermos um pouco mais sobre essa grande conquista, acompanhem a entrevista.

1.Quando despertou em você o desejo de escrever um livro?

Resposta: Desde pequena fui incentivada por minha mãe a escrever. E finalmente, aos 16 anos, decidi que iria escrever um livro.

2. O que você aborda no livro?

Resposta: O livro se trata de um romance. Tendo como personagem principal uma jovem que convive com o racismo desde muito cedo, mas que ainda assim continua atrás de seus sonhos. Mostrando-nos uma perspectiva de vida diferenciada e reflexões.

3. De onde veio a inspiração para escrever o livro?

Resposta: Eu vinha com a ideia de escrever a obra há algum tempo e quando comecei a estudar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus Tabatinga, tive a oportunidade de escrever uma pequena prosa, então, agarrei a oportunidade como levante pare o livro.

4. Em quanto tempo você escreveu a sua obra?

Resposta: Levei menos de 1 ano para escrevê-la. Minha obra estava escrita há 1 ano e meio. Porém devido a situação financeira e planejamento para a publicação, somente agora em 2023 foi publicada.

5. Como se deu o processo de execução do livro, como e onde você conseguiu apoio para a primeira edição da sua obra?

Resposta: Tive a honra de dar uma breve entrevista uns meses atrás para o OMUNGA sobre como é ser uma escritora do interior, em específico, Atalaia do Norte. E desde então, tive um suporte e apoio muito grande do Roberto Pascoal, que tomou frente da coordenação. Deu indicações de editoras, ajudou na comunicação e reuniões sobre a obra com a editora e designer e nos acompanhou no processo de fazer os exemplares até a entrega. Daniel Machado e Mariana Fernandes também deram um apoio enorme em questões de projeto gráfico. Jura, dono da Editora Areia que fez a revisão e que mesmo na correia, devido a pressa para o lançamento, topou fazer os exemplares. Além deles e de meus pais, Elizete Monetiro e Hipólito Nobre, que me deram o suporte financeiro e emocional, teve também a Sueli Cagneti que me ajudou muito na correção do livro.

6. O seu livro é para qual público e que mensagem você traz por meio da sua obra literária?

Resposta: Para o público jovem e adulto. Moramos em uma região onde há muita diversidade. Creio que por isso não vemos as problemáticas que outras pessoas vivem na pele lá fora. A obra traz justamente esta mensagem. De que apesar de não passarmos ou sentirmos na pele, é sempre bom se colocar no lugar do próximo e assim conseguir ver e compreender as dificuldades alheias.

7. Para quem você dedica essa grande conquista?

Resposta: Essa conquista eu dedico principalmente para minha mãe. Graças a ela eu me interessei pela leitura e escrita. Devo a ela e ao meu pai os ensinamentos que hoje me fazem ser quem sou. Se não fosse por eles, eu não chegaria até aqui. Ademais, dedico também para todas as pessoas que sofrem com o racismo.

8. Qual a importância da juventude está inserida no universo da literatura?

Resposta: O universo da leitura é muito amplo. Ele consegue abrir muitas portas. Quanto mais a juventude se insere nele, mais aprende, mais sonha, mais conquista! A leitura consegue te levar para mundos, lugares, países diferentes. É onde você consegue um descanso do seu próprio mundo, ou seja, dos seus próprios pensamentos. Além de que, conhecimento nunca é demais. Conseguimos muitas coisas com ele e mesmo quando achamos que não temos nada, ainda assim o temos. Isso é o que torna tão importante que a juventude esteja inserida nele.

9. Para finalizarmos, que mensagem você deixaria para os jovens talentos do Alto Solimões que como você, gostariam de publicar um livro?

Resposta: Não desistam! É cansativo, as vezes demorado, tende a parecer um processo sem fim. Mas no fim de tudo, é muito gratificante saber que você conseguiu. É definitivamente, um sonho conquistado!

Neste sábado dia 30 de dezembro de 2023 acontecerá no município de Atalaia do Norte o lançamento do livro intitulado, Pele Escura, escrito pela jovem Isabele da Silva Nobre de 18 anos de idade, prestigie essa jovem talentosa e aguerrida que inspira e motiva com sua obra literária, os jovens da nossa região.

Parabéns querida Isabele, sucesso!