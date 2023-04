Confira a Programação da Semana Santa em Tabatinga

A Paróquia Santos Anjos Tabatinga divulgou a programação da Semana Santa. Este ano, as celebrações acontecem por setor, por isso, os católicos devem ficar atentos aos comunicados no Facebook da Paróquia.

Confira a Programação:

06 de Abril – Quinta-Feira Santa

19:30H – Celebrações do lava pés e Ceia do Senhor (Matriz);

Após a celebração terá Adoração ao Santíssimo até às 23:30h;

19H – Celebração do lava pés e Ceia do Senhor (São José);

15H – Confissões na comunidade N. Sra de Fátima (Xingú);

17H – Celebração na comunidade N. Sra. de Fátima (Xingú);

19H – Celebração na Comunidade Santa Rosa;

07 DE ABRIL – Sexta-Feira Santa

07H – Via Sacra e Celebração da Paixão em N. Sra. de Guadalupe (Maria Izaltina)

07H – Via Sacra e Celebração na Comunidade N. Sra. de Fátima (Xingú)

08H – Adoração ao Santíssimo e atendimento às confissões; (Matriz)

15H – Leitura da Paixão e adoração da Cruz (Capela São Lázaro – Cemitério)

16H – Via Sacra saindo do Cemitério em direção a Capela de Santa Rosa.

*Durante o percurso haverá a limpeza do lixo.

*Após a via sacra terá confissão na comunidade de Santa Rosa

16H – Via sacra saindo da comunidade Divino Espírito Santo em direção a Igreja Catedral, em seguida Celebração da Paixão.

17H – Celebração da Paixão na Comunidade São José

08 DE ABRIL – Sábado Santo

19:30h – Celebração da Vigília Pascal (Matriz)

19H -Celebração da Vigília Pascal (São José)

19H – Celebração da Vigília Pascal (Santa Rosa)

09 DE ABRIL – DOMINGO DA PÁSCOA / RESSURREIÇÃO

08H e 19:30h – Celebração como de Costume (Matriz)

08H – Celebração na comunidade (São José)

18H – Celebração na comunidade (Santa Rosa)

Fonte: Pastoral da Comunicação-PASCOM