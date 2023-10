Comandante da Polícia Militar de Tabatinga fala sobre a segurança no IX FESTISOL

Sabemos que um evento de grande porte, como o FESTISOL, onde milhares de pessoas estarão prestigiando o evento, a segurança é primordial, por isso, o Portal Tabatinga conversou com o Tenente Coronel Marcelo Cavalcante, Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar em Tabatinga sobre como será feita a segurança nos dias em que o evento será realizado.



O comandante informa que o policiamento no FESTISOL já está planejado. Ele explica que a segurança contará com cerca de 80 policiais que estarão empregados durante os 4 dias de festa, 40 desses policiais são de fora, da Operação Hórus e Operação Paz, onde serão divididos da seguinte maneira: haverá o policiamento a pé na área do evento, policiamento com motos e o policiamento com viaturas.

Ele destaca que a segurança não será somente no Centro Cultural, mas em toda Tabatinga.