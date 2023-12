CFSOL/8ºBIS comemora 68 anos

Coroando as celebrações dos 68 anos de criação do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSOL/8ºBIS), nesta quarta feira dia 20 de dezembro, foi realizada a formatura alusiva ao aniversário da Unidade. Na ocasião foi entregue o Diploma Amigo do Batalhão para personalidades que apoiaram as atividades da OM em 2023.

A solenidade contou com a participação de autoridades civis e militares, demonstrando a perfeita integração entre a Organização Militar e a sociedade da tríplice fronteira.



A tropa do 8º BIS demonstrou todo o seu entusiasmo durante a formatura, evidenciando a satisfação em fazer parte desta Valorosa Organização Militar, que é reconhecida por sua operacionalidade, tanto no cenário nacional como também no internacional, e que possui uma história coroada de conquistas e tradições.



O evento ainda contou com a participação de grupamentos de Militares Veteranos e Reservistas, além de um grupamento do Programa Bombeiro Mirim e de Escoteiros. Estes tiveram a oportunidade de desfilar em continência ao Comandante da Unidade.

Parabéns a todos que fazem parte do CFSOL 8BIS, por todos esses anos de serviços prestados a nossa região salvaguardando as nossas fronteiras, em nome de toda a população do Alto Solimões, muito obrigada pelo valoroso trabalho que é realizado nessa tríplice fronteira.