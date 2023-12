Capitania Fluvial de Tabatinga aumentou em 86% a formação e o aprimoramento do pessoal da Marinha Mercante

De 9 a 11 de dezembro, a Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), no Amazonas, realizou, nos municípios de São Paulo de Olivença e Jutaí, as últimas cerimônias de formatura dos Cursos do Ensino Profissional Marítimo de 2023. Ambos os cursos tiveram a duração de 3 meses e formaram, juntos, mais de 47 Fluviários para atuarem como Marinheiros Fluviais de Convés. No ano de 2023, foram 28 cursos realizados, o que resultou em um aumento de 86% em comparação ao ano anterior.

Em meio a um cenário de seca, que desafia os moradores da região amazônica, a CFT intensificou, ainda, as principais ações realizadas na região, como a fiscalização do tráfego aquaviário, por intermédio de Inspeções Navais, a execução do serviço de salvamento marítimo e a participação no apoio a missões humanitárias nas regiões mais afetadas pela estiagem. Foram ministrados também cursos para os ribeirinhos e povos indígenas.

Os Cursos de Formação de Aquaviários nas regiões mais afastadas da Amazônia representam um esforço importante para fortalecer comunidades indígenas e ribeirinhas, capacitando-as para desempenhar um papel fundamental na proteção e desenvolvimento sustentável desta vasta região. “Este ano foi difícil por causa da seca, o rio é nosso meio de vida, e agora, com a subida aos poucos dos rios, precisamos estar prontos para trabalhar. Com a vinda da Marinha, os cursos nos ajudam a ter uma oportunidade de emprego”, afirmou Diego Munhoz Ferreira, formando do Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés, em São Paulo de Olivença (AM).



Fonte: Agência Marinha de Notícias