Campanha da Fraternidade: Paróquia Santos Anjos e Comunidade de Guadalupe iniciam Roça comunitária no bairro Maria Izaltina

Ainda dentro das ações concretas da Campanha da Fraternidade deste ano: Fraternidade e Fome, a Paróquia Santos Anjos e a Comunidade de Guadalupe, iniciaram a Roça Comunitária no bairro Maria Izaltina.

Segundo Padre Carlos, o objetivo é chamar atenção dos comunitários para o trabalho conjunto e o combate à fome, que atualmente no Brasil, atinge mais de 33 milhões de pessoas.

Ainda segundo o Padre Carlos, outros mutirões vão ser realizados para dar continuidade a roça, que está sendo preparada por cada comunitário.

Com o Lema deste ano, “dai-lhes vós mesmos de comer”, a CF vem chamar atenção de todos para as ações que cada um pode fazer para combater a fome no país.

E você, como pode ajudar aí no seu bairro, rua ou vizinhança?

Fonte: PASCOM – Tabatinga