Bingão do Dia das Mães em Tabatinga acontece este sábado. Saiba como adquirir sua cartela

Em sua 4ª edição, o vereador Paulo Bardales e parceiros estão realizando o Super Bingão do Dia das Mães em Tabatinga.

Serão 06 prêmios principais e mais de 300 brindes que vão ser sorteados no decorrer da programação.

As cartelas são gratuitas e já estão disponíveis na Câmara Municipal ou no segundo piso do restaurante o Melhor do Brasil, na rua Marechal Mallet.

Dia do Bingão: Sábado 13/05

Local: em frente a Câmara

Horário: a partir das 17h

Realização; Vereadores Paulo Bardales, Marcela Tenório, Gildásio Araújo, Alderley Magalhães, Valcir Cariri e Prof Cladiney.

Por: ascom/Paulo Bardales