AJUDA HUMANITARIA: Saiba como é quantas famílias já foram contempladas

O Portal Tabatinga conversou com o Coronel Afonso, comandante do Comando de Fronteira Solimões 8° Batalhão de Infantaria de Selva, para saber como está o andamento da ajuda humanitária trazida pela Marinha do Brasil para as comunidades mais afetadas pela longa estiagem em nossa região.

O Coronel Afonso explica, que no dia 19 de outubro eles iniciaram a ação da Operação Estiagem Alto Solimões. Ele destaca que a operação conjunta, tem como finalidade apoiar e fazer a entrega de sextas básicas e água potável as comunidades que se encontram isoladas.

Até o momento foram entregues 2.752 cestas básicas e 342 caixas d’águas para 2.255 famílias de comunidades isoladas pertencentes aos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, uma carga estimada em mais de 52 mil quilos de material transportados nos meios aéreos do 4° Batalhão de Aviação do Exército, sendo percorrido, mais de 3 mil quilômetros de distância.

O Comandante finaliza ressaltando que essa ajuda humanitária está sendo realizada pelas Forças Armadas, com aviões da Força Aérea brasileira, navios e embarcações da Marinha do Brasil, helicóptero do exército brasileiro do 4° Batalhão de Aviação, embarcações e veículos do Comando de Fronteira do Solimões-CFSOL, assim como um grupo de funcionários do batalhão que colaboraram desde a descarga do material do navio para os depósitos escolhidos e em seguida o transporte e carregamento do material para o helicóptero, para que a ajuda pudesse chegar até as comunidades.

Parabéns a todos os profissionais que estão envolvidos e empenhados nessa grande ação de ajuda e esperança, aqueles que mais necessitam. Queremos também agradecer a gentileza do Comandante do CFSOL, Coronel Afonso, por nos passar todas essas informações para os nossos leitores.

Por Portal Tabatinga

Fotos: 8º BIS, Sgt Lofiego e Cb Amon-Ha