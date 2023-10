Ajuda humanitária chega a nossa região

Chegou na manhã de hoje 19 de outubro, o navio da marinha de assistência hospitalar, Soares Meireles, trazendo cerca de 6 mil cestas básicas e água potável para as comunidades dos municipios que declararam estado de emergencia, entre eles Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.

A logística dessa operação está sendo realizada pela Marinha do Brasil em conjunto com o Exército e Defesa Civil do Estado.

O Comandante Sampaio, Capitão dos portos de Tabatinga, explica que a Defesa Civiil do Esdado está dando todo o suporte juntamente com a Defesa Civil de cada município na distribuição das cestas básicas e água potável nas comunidades afetadas pela longa estiagem e que o exército está prestando apoio com a aeronave que fará o transporte da ajuda humanitária para as comunidades com difícil acesso de embarcações.

O Comandante destaca que no navio da marinha que trouxe a ajuda humanitária veio tambem médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentitas para oferecer serviços médicos para a população local.

No retorno do navio, outras comunidades dos municípios do Alto Solimões como Amaturá, Santo Antonio do Iça e Tonantins serão contemplados com a ajuda humanitaria.