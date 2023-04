8° BIS realiza formatura alusiva ao Dia do Exército Brasileiro

O Comando de Fronteira Solimões/ 8° Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron Solimões/8°BIS) realizou formatura em comemoração ao dia do Exército Brasileiro.

19 de abril de 2023, a 375 anos o Exército Brasileiro está presente em todos os rincões, garantindo e protegendo a soberania do Brasil e de seu povo.

Neste dia em que comemoramos o Dia do Exército Brasileiro, é importante destacar a sua presença ativa e constante na Amazônia Ocidental, onde tem desempenhado um papel crucial na constante vigilância das nossas fronteiras e apoio as comunidades locais, trabalhado em estreita colaboração com outras agências governamentais para garantir a segurança e o bem-estar da região, através do enfrentamento aos diversos desafios, incluindo o desmatamento, a mineração e a exploração ilegal de recursos naturais.

Participaram da Formatura as Tropas do Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT) e do Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron/Solimões/8°BIS), autoridades Religiosas, Civis e Militares, do Brasil, da Colômbia e do Peru, além do Grupo Indígena Ticuna da comunidade de Umariaçu l, do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), do Polo Thomaz Coelho de Ensino a Distância do Colégio Militar de Manaus e das Jovens Guerreiras do Grupo Beneficente Forte São Francisco Xavier de Tabatinga.

Durante a solenidade foi realizada a leitura da Ordem do dia em homenagem ao Dia do Exército, em seguida foi proferida a Oração do Guerreiro de Selva, na língua portuguesa e no dialeto Ticuna, também foram entregues Condecorações a Militares e a Personalidades Civis. Ao final, foi lido um texto alusivo ao Dia dos Povos Indígenas e realizada uma apresentação de dança típica pelos indígenas da etnia Ticuna.

Fonte: @cmdofronsolimoes8bis