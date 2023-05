4ª edição do Bingão do dia das Mães será realizado sábado, 13/05

Estão sendo distribuídos mais de 30.000 bingos com 6 premiações principais e mais de 300 prêmios surpresa, o bingo (gratuito), será realizado sábado, dia 13 de maio, à partir das 17h em frente à Câmara Municipal de Tabatinga.

Este ano o evento ampliou a premiação também para as comunidades do Umariaçú e Belém do Solimões onde as mães dessas comunidades também serão contempladas com vários prêmios.

Segundo o vereador Paulo Bardales, o super bingão foi realizado pela primeira vez em 2019, já que de acordo com ele, Tabatinga carecia de eventos dessa natureza para homenagear as Mães da cidade, além de ser um evento que movimenta o comércio local, gerando renda de forma indireta. Assim, observando o sucesso e a importância do evento, foi decidido junto aos vereadores, em dar continuidade este ano a 4ª edição, com o objetivo de proporcionar as mães do município, um dia especial direcionado a elas.

O bingão será realizado este ano pelos vereadores: Paulo Bardales, Marcela Tenório, Gildásio Araújo, Profº Claudinei, Arderley Magalhães e Valcir (Cariri).

Super BINGÃO ano 2022

Fonte e fotos: Ascom CMT