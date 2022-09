Zonas rurais de Parintins, Nhamundá e Barreirinha abraçam campanha de Saullo

Neste sábado (17) e domingo (18), o deputado Saullo Vianna (UB) levou suas propostas de campanha de deputado federal aos moradores das zonas rurais de Parintins, Nhamundá e Barreirinha. Com apoio expressivo na região do Baixo Amazonas, o político retorna à região para revisitar as comunidades, conversar e ouvir as demandas da população.

Em Parintins, Saullo esteve nas comunidades do Mocambo do Arari, Caburi, Serra da Valeria, Zé Açu e Vila Amazônia. Já em Barreirinha, o deputado esteve em Pedras e Freguesia.

“Na Assembleia Legislativa, tivemos um mandato pautado em levantar a bandeira do interior. Mas sempre nos preocupamos em ir além das sedes dos municípios e chegar aos ribeirinhos e moradores das comunidades rurais. Ao longo do mandato, visitamos muitas comunidades, e agora não poderia ser diferente. Vamos continuar esse trabalho, buscando desenvolvimento também para quem vive mais distantes das cidades. Retornamos a esses locais para firmar, mais uma vez, o nosso compromisso e união nessa luta”, afirmou.

Saullo destacou a importância da representatividade para que os investimentos e melhorias cheguem às zonas rurais. Segundo ele, para que isso aconteça, é necessário conhecer cada localidade, independente da distância ou número de eleitores.

“Nós poderíamos estar em Manaus, em bairros grandes, onde tem muito eleitores. Poderíamos estar também em outros municípios, nas sedes, mas nós escolhemos ir às comunidades. Nós planejamos essa viagem para, muito mais que as palavras, demonstrar em gestos que nós nos preocupamos. O importante é estar onde tem um homem, uma mulher, uma criança amazonense, ser representante e voz dessas pessoas”, enfatizou.