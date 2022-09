Vereador Paulo Bardales realiza adesivaço e caminhada em apoio ao governador Wilson Lima

Nesta quarta-feira, 07/09, o vereador Paulo Bardales (PRÓS), realizou uma grande carreata em Tabatinga, saindo do Grassol, percorrendo a Avenida da Amizade.

Milhares de pessoas marcaram presença, assim como os indígenas das comunidades do Umariaçú I e II, também foram prestigiar e participar da carreata em apoio a reeleição do governador Wilson Lima .

A carreata foi finalizada em frente a Câmara Municipal com pronunciamento do vereador Paulo Bardales e do secretário de esporte do estado do Amazonas, senhor Jorge, para expor aos apoiadores, as propostas e projetos que o governador Wilson Lima tem para o município.

Fonte:Ascom/PB

Por: Erik Santos