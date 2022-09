Tabatinga e Benjamin Constant embarcam na campanha de Saullo para deputado federal

Os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant receberam a campanha do deputado Saullo Vianna (UB), nesta quarta-feira (14). Com grande receptividade, o candidato a deputado federal fez uma carreata pelas ruas das cidades, finalizando com comício. Muitas pessoas se fizeram presentes para ouvir as propostas de Saullo.

O deputado retornou, mais uma vez, ao Alto Solimões para cumprir agendas junto aos apoiadores e reafirmar o trabalho e compromisso pela região.

“É sempre uma satisfação enorme poder voltar aqui no Alto Solimões, local onde temos um trabalho forte que já vinha sendo desenvolvido em nosso mandato na Assembleia Legislativa. E neste momento de campanha, estamos renovando o compromisso e expondo nossos projetos para continuar nosso trabalho em Brasília. Nada mais justo do que apresentar e construir nossa campanha ao lado do povo que iremos representar”, disse.

Dentre as demandas do Alto Solimões que Saullo pretende trabalhar como federal, a melhoria no fornecimento de telefonia móvel e internet estão entre as prioridades.

“Um dos nossos primeiros atos para resolver essa questão será procurar o Ministério das Comunicações. Telefonia móvel e internet são uns dos grandes gargalos no interior do Amazonas. E isso dificulta a vida de muitos amazonenses. As comunidades mais distantes das sedes sequer recebem sinal. Nós precisamos resolver essa questão, comunicação de qualidade também gera desenvolvimento da região e melhora outros setores”, pontuou Saullo.