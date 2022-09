Tá chegando a hora! Vejam as atrações do FESTISOL 2022

Dia 22 de setembro, quinta-feira, é a abertura do VIII FESTISOL. O retorno do festival vem após dois anos devido a pandemia mundial que impediu a realização de eventos com grandes aglomerações.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Tabatinga e presidente da Comissão Organizadora do Festival, Mara Bemerguy, o festival está com a expectativa de receber mais de 25.000 pessoas por noite, no centro cultural.

O FESTISOL 2022 que está na sua 8ª edição, vem recheado de atrações musicais nesses 04 dias de evento, além claro das apresentações das estrelas da festa: Onça Preta e Onça Pintada, que farão uma disputa épica na arena do Onçódromo nos dias 22 e 24 de setembro.

As 05 principais atrações artísticas se apresentarão no decorrer do festival, trazendo muita animação e diversidade musical no palco do evento.

Na abertura do FESTISOL (22/09), após as apresentações das agremiações, o cantor Guto Lima fará um super show trazendo o melhor do Brega e Arrocha.

Na sexta-feira (23/09), acontece a Noite Cultural com apresentações de mais de 15 bandas e músicos locais, e as duas atrações principais da noite: o cantor de Vallenato, Luisk de Leon direto da Colômbia e a banda Bagaceiros do Forró vindos diretamente de Manaus.

No sábado (24/09), o festival inicia com a segunda e última noite de apresentação das Onças Pintada e Preta. Para finalizar a noite, o cantor Uendel Pinheiro vem com sua banda trazendo o melhor do pagode.

Dia 25/09, domingo, acontece a apuração das agremiações, após o resultado, o show de encerramento do VIII FESTISOL com a atração nacional Lauana Prado, a intérprete da canção “Cobaia”, a música mais ouvida no youtube em 2019/2020. Lauana Prado pode esperar um recorde de público que há mais de 2 anos aguarda o maior festival da tríplice fronteira e do Alto Solimões.

A Prefeitura Municipal de Tabatinga em nome do prefeito Saul Bemerguy, convida a todos para prestigiarem o VIII FESTISOL, de 22 a 25 de setembro.

Fonte: Comissão @festisoltabatinga