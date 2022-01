Saullo Vianna já destinou mais de R$ 10,3 milhões para a saúde do Amazonas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) já destinou mais de R$ 10,3 milhões em emendas parlamentares para a saúde, nos últimos anos de mandato. Boa parte destes recursos foram utilizados para o combate à pandemia de Covid-19, com a compra de insumos, testes rápidos e equipamentos de proteção, além de melhorias na oferta de serviços, principalmente no interior do Amazonas.

No total, Saullo já destinou R$ 10.304.305,63, aplicados para o exercício dos anos de 2020, 2021 e 2022. Neste ano, os parlamentares tiveram que destinar para a saúde, obrigatoriamente, 50% do valor disponibilizados no orçamento para emendas individuais.

“Nós tivemos um aumento no orçamento deste ano, e isso nos possibilitou ajudar a melhorar a vida dos amazonenses. Também foi muito importante a obrigatoriedade de aplicação de 50% do total das emendas para a saúde, um dos setores mais afetados nos últimos anos, pelo enfretamento de uma das maiores crises da humanidade, com a pandemia de Covid-19”, disse.

Para 2022, Saullo destinou o total de R$ 4.306.879 para o setor, possibilitando a compra de insumos, medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPI) para Manicoré, Autazes, Rio Preto da Eva, Envira, Guajará, Pauini, Canutama, Itamarati, Parintins e Apuí.

Os municípios de Alvarães, Japurá e Carauari foram beneficiados com recursos para aquisição de ambulanchas. Enquanto Novo Airão e Boa Vista do Ramos receberam emendas para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

As emendas também possibilitaram o convênio com a Cooperativa dos Enfermeiros do Amazonas (Coopeam) para a realização de consultas oftalmológicas e aquisição de óculos de grau em Rio Preto da Eva. Já a Associação dos Pais das Crianças Cardiopatas do Amazonas (APACC) também receberam recursos para incremento de serviços de assistência à saúde, em cardiologia e outras especialidades hospitalares e ambulatoriais.

O Instituto de Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (Iapin) também foi beneficiado com as emendas de Saullo Vianna, que poderão investir em serviços de assistência à saúde e aquisição de materiais para atendimentos clínicos.

Anos anteriores

Em 2021, o parlamentar destinou R$ 1.402.227,44 para o setor, que possibilitou a compra de equipamentos de raios-x para Silves e Autazes; uma ambulancha para Atalaia do Norte; insumos e medicamentos para Rio Preto da Eva, Canutama e Pauini; além da construção de uma UBS em Itacoatiara.

Somente no ano de 2020, Saullo destinou o total de R$ 4.595.199,19 para a saúde. Grande parte desses recursos foram aplicados na compra de equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, testes rápidos e insumos para combate à Covid-19, especificamente nos municípios de Novo Airão e Parintins, além da Fundação Estadual do Índio.

“Em 2020, no primeiro pico da pandemia aqui no Estado, os municípios do interior e comunidades isoladas sofreram muito com os impactos causados pela crise na saúde, que também afetou o mundo inteiro. Havia muita concentração de doações na capital e região metropolitana, e por meio do nosso mandato conseguimos aplicar esses recursos para tentar ajudar os profissionais de saúde a realizarem seus trabalhos no interior do Amazonas”, afirmou o deputado.