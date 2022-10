Saullo reforça importância do voto em reunião na zona sul de Manaus

Na reta final das eleições 2022, o deputado Saullo Vianna (UB) tem reforçado a importância do voto e a responsabilidade de escolher os nomes que representarão o povo nos próximos quatro anos. Na noite desta quarta-feira (28), o candidato a deputado federal esteve reunido com moradores da zona sul, onde falou sobre o assunto.

“Faltam apenas quatro dias para nós escolhermos nossos representantes. E todos nós temos uma grande responsabilidade com a escolha a qual nós iremos fazer, neste domingo, indo até as urnas. Nós temos um grande poder em nossas mãos e não podemos deixar a oportunidade passar. Precisamos escolher candidatos que realmente têm trabalho em função do povo”, disse.

Saullo, que foi eleito deputado estadual em 2018, em sua primeira eleição, relembrou sua relação com a população da zona sul, que muito contribuiu para que ele chegasse à Assembleia Legislativa do Amazonas.

“Na campanha para deputado estadual, a maioria dos votos que recebi em Manaus foram na zona sul. Por isso, hoje temos a autonomia de poder voltar aqui e pedir o voto e apoio da população. Mais uma vez, coloco meu nome à disposição, agora com um novo desafio. E se Deus quiser, chegaremos à Câmara Federal com o apoio do povo”, pontuou.