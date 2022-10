Profissionais de Saúde recebem Capacitação de PICC em Tabatinga

Com a abertura de novas Unidades de Terapia Intensiva no interior do Amazonas, é de suma importância que os profissionais da área da saúde, em especial médicos e Enfermeiros adquiram conhecimento de novas técnicas e evolução de novas tecnologias aplicada na Assistência a saúde.

Pensando nisso, o IAHS Treinamentos informa que está com inscrições abertas para o curso de Habilitação e Manutenção de PICC para a Cidade de Tabatinga, interior do Amazonas. O curso, que tem duração de 2 dias, está previsto para ocorrer nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023.

Serão 5 procedimentos abordados durante o curso: 1. Inserção de PICC pelo método tradicional, 2. Inserção de PICC guiado por ultrassom. 3. Cateterismo Venoso Umbilical., 4. Punção Intraóssea, e 5. Punção em Veia Jugular Externa.

“O PICC é um desses dispositivos que evita que o paciente tenha que ser furado toda vez que precisar tomar uma medicação nova. E estudos têm comprovado sua eficácia na recuperação desses paciente”. Informa Carlos Júnior, instrutor do curso de PICC do IAHS TREINAMENTOS.

Para participar o profissional precisa ser médico, enfermeiro ou acadêmico dessas duas especialidades que esteja cursando a partir do 5º. Para mais informações e valores, os interessados podem entrar em contato por meio do número de whatsapp (92) 98401-1001.

Com informações da assessoria de comunicação