População do Alto Solimões aprova propostas de Saullo Vianna

Em visita ao Alto Solimões, o deputado Saullo Vianna (UB) esteve em São Paulo de Olivença e Santo do Içá, nesta segunda-feira (5). Agora como candidato a deputado federal, Saullo retornou aos municípios para apresentar seu projeto e pedir a confiança dos eleitores, para que continue a trabalhar em prol do desenvolvimento do interior do Amazonas.

Recebido com grande festa, o deputado falou com a população e chamou a atenção para as principais problemáticas da região, como a pavimentação das ruas e a falta de abastecimento de água.

“É importante que a gente escolha pessoas que estão preocupadas com a nossa vida, que querem trabalhar a favor do povo. Lutar pelo povo é transformar a vida de quem mora no interior. E vocês merecem andar em ruas asfaltadas e ter abastecimento de água em suas casas. Eu sei dessas necessidades porque estou presente nos municípios e em constate contato com as lideranças. E quero poder ajudar, enquanto deputado federal, mandando recursos para que a gente consiga melhorar a vida de vocês”, afirmou.

Saullo também ressaltou o trabalho do Governo do Estado, com a execução de projetos que tem mudado a vida de muitos amazonenses. “O governador é um grande parceiro nosso. E o nosso desejo é de continuar unindo forças e levando nosso trabalho, impactando positivamente na vida de vocês”, disse.