O deputado estadual Saullo Vianna escolheu Parintins para dar o pontapé inicial da sua campanha a deputado federal pelo União Brasil.

Uma grande mobilização popular foi preparada no município para esta sexta-feira (19). No mesmo dia, o candidato promove ação de adesivagem, caminhada e comício na Ilha Tupinambarana. A presença do governador Wilson Lima, que disputa a reeleição, está confirmada.

É a segunda vez que Saullo decide dar o start em campanha eleitoral em Parintins, município onde tem raízes e é cidadão reconhecido pelo parlamento local. “Em 2018, quando concorri ao cargo de deputado estadual, foi em Parintins que comecei minha caminhada. Esse ano, como candidato a deputado federal, não podia ser diferente. Parintins é a minha casa”, declarou Saullo.

A programação inicia às 17h, na Praça da Catedral, com adesivagem de carros e motos; segue com caminhada do mesmo local até à Avenida Nações Unidas, em frente ao bumbodrómo, onde acontece o comício junto com governador Wilson Lima.