João Luiz é recebido por moradores de Benjamin Constant durante campanha à reeleição para deputado estadual

O candidato à reeleição para deputado estadual, João Luiz (Republicanos) foi recebido na manhã desta sexta-feira (16), por moradores do município de Benjamin Constant (a 1.119 quilômetros de Manaus). O republicano, que tem um trabalho sólido na região, recebeu o carinho e uma recepção calorosa com mais de 1.500 benjaminenses, apoiadores e pessoas que acreditam em seu trabalho em prol do povo amazonense.

João Luiz realizou uma caminhada no município, que fica localizado no Alto Solimões, no Sudoeste do Amazonas.

“Fomos recebidos com muito carinho pela população de Benjamin Constant. Reforçamos o trabalho que desenvolvemos para o município, onde destinamos emendas para a educação, saúde, cultura e aos mototaxistas, além dos requerimentos e indicativos que fizemos para a população dessa região. Ainda pretendemos fazer muito mais pelo povo benjaminense”, disse João Luiz.

O professor Ides da Silva, 50, afirmou que o candidato do Republicanos foi bem recebido pelo povo de Benjamin Constant. “Se depender da gente, o João Luiz está reeleito. Ele teve um olhar sensível como deputado estadual, destinou emendas e isso é muito bom para o nosso município. João Luiz tem nosso total apoio”, afirmou o educador.

Para o motorista Michel Graça dos Santos, 41, o trabalho de João Luiz como parlamentar amazonense é verdadeiro. “Ele veio ao nosso município, ouviu nossos problemas e voltou novamente com a solução. Isso é coisa que nós do interior não estamos acostumados, aqui vivemos de promessas, mas o deputado João Luiz nos trouxe uma esperança novamente”, contou.

O professor e mestre Mendison Chota Agostinho, 42, da Etnia Tikuna também afirmou que a ida de João Luiz ao município demonstra a seriedade e o compromisso que o candidato tem com o povo benjaminense. “Estamos juntos com o João Luiz. As propostas que ele tem desenvolvido para o município revela um novo rumo para Benjamin Constant”, concluiu.